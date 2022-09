Tiltalt for angrep mot to tenåringsjenter

Ein mann busett på Sunnmøre er tiltalt for å ha gått til angrep på to tenåringsjenter utanfor ein butikk i Ålesund i vår.

Ifølgje tiltalen skal han ha drage den eine jenta i håret og forsøkt å slå henne i magen fleire gonger. Den andre jenta skal ha blitt slått eller sparka i bakken.

Dei to skal ha søkt tilflukt inne på butikken for å sleppe unna. Mannen er også tiltalt for å ha vore rusa og utagerande mot folk som kom til for å hjelpe jentene.