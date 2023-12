Tiltalt for alvorlege truslar

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er tiltalt for fleire tilfelle av truslar. Mannen er tiltalt for å ha kome med truslar mot personar på ulike hotell og utestadar. Fleire av truslane skal ha vore alvorlege. Han er også tiltalt for å ha kome med drapstruslar mot fleire politibetjentar på ulike tidspunkt. Dette skal ha skjedd ved ulike tilfelle då mannen blei tatt med inn til arresten eller legevakta og psykiatrisk avdeling.