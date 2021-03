Tiltalt for alvorleg brann

Ein ålesundsmann i 30-åra er tiltalt for ein brann som kunne kosta fem menneske livet. I fjor vinter skal han ha tatt med seg eit stearinlys opp i senga, slik at det begynte å brenne i sengetøyet, og ifølgje tiltalen sette dette livet i fare for dei andre i leiligheitsbygget. Mannen er også tiltalt for å ha starte ein brann på kjøkkenet sitt og så gå derifrå. Rettsaka mot han startar i mai.