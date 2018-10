Tiltalt for aktlaust drap

Ein mann i 70-åra er tiltalt for aktlaust drap etter ei traktorulykke på Nordmøre i sommar. Ifølge tiltalen sette mannen frå seg traktoren utan å sikre at han var forsvarleg parkert, slik at han trilla ned bakken og køyrde over ein annan mann. Mannen blei sendt til sjukehus, men døydde seinare av skadane han fekk.