Tiltalt for aktlaust drap

Ein vogntogsjåfør frå Molde er tiltalt for aktlaust drap etter dødsulykka ved Horgheim i Rauma våren 2015. Ifølgje tiltalen kom hengaren på vogntoget over i feil køyrefelt, og trefte ein motorsyklist som omkom. Sjåføren er no tiltalt for å ha hatt for høg fart og vore for lite merksam. Saka mot han kjem opp i Romsdal tingrett i byrjinga av januar.