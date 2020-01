Tiltalt for aktlaust bildrap

Føraren av ein hjullastar er tiltalt for aktlaust bildrap etter at ei kvinne i 80-åra vart påkøyrd på Åndalsnes i januar i fjor, skriv Åndalsnes Avis. Ulykka skjedde då mannen i 20-åra rygga under brøyting på ein parkeringsplass. Saka skal opp i tingretten 16. mars.