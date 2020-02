Tiltalt for å svindle over 400.000

En mann i 70-åra i Kristiansund er tiltalt for å ha forsøkt å svindle til seg over 400.000 kroner fra et forsikringsselskap. Mannen skal ha meldt fra om innbrudd i leiligheten sin, og hevdet det hadde forsvunnet verdier for 400 000 kroner. Politiet mener mannen selv fjerna gjenstandene som han senere sa var stjålet, og deretter laget falske spor for å late som noen hadde brutt seg inn.