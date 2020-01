Tiltalt for å slått med rør

En mann i 40-årene som er bosatt på Nordmøre er tiltalt for kroppsskade etter at han høsten 2018 skal ha slått og sparket en mann gjentatte ganger. Tiltalte skal også ha slått fornærmede med et rør. I tiltalen står det at mannen skal ha utført volden sammen med en annen mann.