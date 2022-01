Tiltalt for å misbruk av stilling som leder

En mann i Møre og Romsdal er tiltalt for misbruk av sin stilling som leder i en kristen organisasjon. Ifølge tiltalen skal han ha misbrukt to personers tillit gjennom seksuell omgang. Han er også tiltalt for å ha filmet seksuell omgang med en person uten tillatelse eller samtykke.