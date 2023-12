Tiltalt for å ha utnytta tillitsforhold

Ein mann i 50-åra frå Sunnmøre er tiltalt for seksuell omgang med ei jente under 18 år. Ifølge tiltalen skal han ha skaffa seg den seksuelle omgangen ved å misbruke tilliten jenta hadde til han som ein vaksenperson, i tillegg til å utnytte hennar unge alder og sårbarheit. Han er også tiltalt for å ha fått jenta til å sende seksualiserte bilde.

Ifølge tiltalen skal han også ha sendt seksualiserte bilde og video til fleire barn under 16 år.

Han skal også ha kjøpt alkohol til nokon under 18 år.

Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett neste år.