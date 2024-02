Tiltalt for å ha truet NAV-ansatt

Politiet har tatt ut tiltale mot to menn, en tenåring og en i 20-årene, for vold og trusler. Begge er tiltalt for å ha slått og sparket en mann i mai i fjor. Den eldste er tiltalt for å ha truet en ansatt i NAV - for å få ut penger. Han er også tiltalt for en lignende handling mot en ansatt i skoleverket. I tillegg er han tiltalt for å hindret politiets arbeid i forbindelse med en hendelse på Østlandet.