Tiltalt for å ha svindla flyselskap

En ansatt på en flyplass i Møre og Romsdal er tiltalt for grovt bedrageri. Ifølge tiltalen skal personen i en periode på over ett år ha endret billetter til passasjerer og med vilje oppgitt at endringene skyldes forhold et flyselskap kunne lastes for. På denne måten unngikk de som bestilte flybillettene økt billettpris. Flyselskapet tapte om lag 240 000 kroner på disse endringene.