Tiltalt for å ha sperra inne mann

To unge nordmørsmenn er tiltalte for å ha sperra inne ein annan mann i to døgn i mai. Ifølgje tiltalen skal dei ha skote q-tips mot han med luftgevær, tatt kvelartak og trua med å drepe han om han forlet leiligheita. Saka skal opp for retten i august.