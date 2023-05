Tiltalt for å ha sperra inne kvinne

Ein mann i slutten av tjueåra er tiltalt for å ha sperra inne ei kvinne i husveret sitt. Ifølgje tiltalten låste mannen inngangsdøra og stuedøra. Han tok også frå henne sko og mobiltelefonen, og heldt henne for munnen slik at ho ikkje kunne rope etter hjelp.

Mannen skal også ha slengt kvinna i senga og golvet fleire stader i husveret.

Han er også tiltalt for å ha sendt topplausbilde av kvinna til henne, der han sette fram krav om at dei skulle møtast for at han skulle slette bileta.