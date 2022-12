Tiltalt for å ha slått til taxisjåfør og skubbet dame over rullator

En mann i starten av 30-åra som er bosatt på Sunnmøre er tiltalt for flere tilfeller av vold. Mannen skal ha slått til en taxisjåfør i Molde flere ganger i ansiktet og truet en annen taxisjåfør. Han skal også ha tatt seg inn i boligen til en dame på Sunnmøre, truet og skubbet henne slik at hun falt over rullatoren.

Ved to andre anledninger skal tiltalte ha grepet en ansatt på en restaurant rundt halsen, og tatt kvelertak på en annen ansatt. Mannen er også tiltalt for annen vold og trusler mot politiet.