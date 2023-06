Tiltalt for å ha slått sine eigne barn

Ei kvinne i førtiåra er tiltalt for å ha krenka og mishandla to av sine eigne barn. Ifølgje tiltalen skal ho slått dottera, drege henne i håret og lagt henne i bakken. Ho skal også ha kasta gjenstandar mot dottera og utsett henne for skjellsord og nedverdigande utsegn. Kvinna er tiltalt også for liknande handlingar mot sonen sin. Dei to søskena skal ha vore til stades og skal ha sett og høyrt handlingane som gjekk ut over det andre barnet. Saka kjem opp i Møre og Romsdal tingrett i september.