Tiltalt for å ha sjålet bilskilt

Tre menn på 18,19 og 20 år er tiltalt for å ha tatt over 20 registeringsskilt på biler i løpet av ei natt på Sunnmøre i sommer. 19-åringen er også tiltalt for å ha oppbevart bilskilta. Saka skal opp i Sunnmøre tingrett i desember.