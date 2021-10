Tiltalt for å ha lurt unna pengar

Ein mann i 40-åra på Sunnmøre er tiltalt for å ha lurt unna over ein million kroner i skatt. Mannen var tilsett som dagleg leiar og styreleiar i eit skipsfirma og skal ha unnlate å trekke skatt frå lønsutbetalingane til dei tilsette. Dette skal ha skjedd i 2016. Statsadvokaten varslar at vil be om at mannen må betale over 1,3 millionar til skatteoppkrevjaren.