Tiltalt for å ha køyrd for fort

Ein mann i 20-åra frå Sunnmøre er tiltalt for å ha køyrd for fort. Ifølge ein tiltale køyrde mannen i 158 kilometer i timen i ei 80-sone på Ørskogfjellet. I tillegg er mannen tiltalt for å ha tatt ei farefull forbikøyring i det same tidsrommet.