Tiltalt for å ha kjørt på en kvinne

En kvinne i 30-årene fra Nordmøre er tiltalt for uaktsom kjøring, etter at hun kjørte på en kvinne som var på vei over et fotgjengerfelt. Hendelsen skjedde i fjor. Kvinnen som ble påkjørt ble bevisstløs og påført hjerneskade, bruddskader og nedsatt sanseevner. Hun ble også påført nedsatt hørsel og visuell oppmerksomhet. Saka skal opp i Nordmøre tingrett i slutten av måneden.