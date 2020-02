Tiltalt for å ha kjørt i 201 km/t

En 19 år gammel mann er i Sunnmøre tingrett tiltalt for å ha kjørt i 180 km/t i en 80-sone. Han skal i tillegg ha filmet sin egen kjøring med hånholdt mobiltelefon mens han foretok en forbikjøring over fartsgrensen, for deretter å øke hastigheten til 201 km/t. Mannen er også tiltalt for å ha slått en annen mann i ansiktet, slik at personen mistet bevisstheten.