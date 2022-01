Tiltalt for å ha kjørt 129 km/t i 50-sone

Ei kvinne i Ålesund er tiltalt for å ha kjørt i 129 kilometer i timen i en 50-sone i Skarbøvika i fjor høst. Ifølge politiet skal hun også ha kjøpt 30 beholdere med dopingmiddel, og må svare for det her i retten senere i vår.