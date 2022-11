Tiltalt for å ha kjøpt seksuelle tenester

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er tiltalt for å ha kjøpt seksuelle tenester. Dette skal ha skjedd på Nordmøre i fjor.

Mannen er også tiltalt for oppbevaring av ein gasspistol og ein plombert pistol og for å ha hatt med seg to knivar og eit knokejern på ein offentleg stad.

30-åringen er også tiltalt for oppbevaring av narkotika og for å ha køyrd bil medan han var påverka av bedøvande middel. Han er også tiltalt for å ha køyrd bil utan gyldig førarkort. Mannen er i tillegg tiltalt for forsikringssvindel.