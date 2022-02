Tiltalt for å ha bitt mann i øret

En mann i 20-åra er tiltalt for å ha bitt en annen mann i øret flere ganger. Det her skal ha skjedd natt til en søndag i november, ifølge tiltalen fra Møre og Romsdal tingrett. Den fornærmede mistet sin høyre øreflipp som følge av hendingen, og ble lagt inn på sykehus i to uker. Tingretten ser på kroppsskaden som grov, fordi den har ført til uhelbredelig skade. Rettssaken begynner 14. mars.