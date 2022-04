Tiltalt for å forfalske underskrift

Ein mann er tiltalt for å ha forfalska kona si underskrift med det resultatet at huset til familien blei selt. I juni må han møte i retten og forklare seg. NRK har tidlegare omtalt saka og mannen vedgår det han er skulda for. Kvinna meiner retten burde ha stoppa gjennomføringa av salet, men har tapt saka i tre rettsinstansar.