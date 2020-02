Tiltalt for å fingere innbrot

Ein mann i 70-åra frå Nordmøre er tiltalt for å ha meld eit innbrot i leilegheita si, som politiet meiner ikkje har skjedd. Ifylgje tiltalen skal mannen ha arrangert og laga spor etter innbrot for å få utbetalt over 400.000 kroner i forsikringspengar.