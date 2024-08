Tiltalt etter valdshending

To menn i 20-åra er tiltalt etter ei valdsepisode i Ålesund. I 2022 skal dei to, saman med andre, ha slått ein mann i ansiktet fleire gonger. Dei skal også ha slått ein annan mann med minst eit slag.

Ein av dei to er også tiltalt for å ha slått ein mann mot hovudet slik at han blei bevisstlaus og fall. Han er også tiltalt for skadeverk.