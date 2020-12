Tiltalt etter mordbrannparagrafen

En mann er tiltalt etter den såkalte mordbrannparagrafen etter en brann i Hauggata i Kristiansund 1. juni. Det skriver Tidens Krav. Politiet har konkludert med at mannen tente på en madrass i en hybel. Ingen ble alvorlig skadet. I tiltalen står det at det under rettssaken vil bli lagt ned påstand om overføring til tvunget psykisk helsevern.