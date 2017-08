Tiltalt etter mordbrannparagraf

I dag starta rettsaka mot ein mann i 30-åra frå Nordmøre som er tiltalt etter mordbrannparagrafen. Mannen skal ha tent på møblar i eit bufellesskap i Kristiansund tidlegare i år, og dermed utsett fleire av dei han budde saman med for livsfare. Påtalemakta har foreslått at mannen blir dømd til tvungen psykisk helsevern. Det er sett av to dagar til saka.