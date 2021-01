Tiltalt etter konkurs

Ein person i eit maskinentreprenørfirma på Sunnmøre er tiltalt for grov kreditorsvikt etter ein konkurs i 2018. Firmaet skal ha seld ei rekke anleggsmaskiner til eit søsterselskap like før konkursen. Økokrim starta etterforsking av den tilsette etter at bustyraren melde saka. Økokrim hevdar at maskinene blei selde 60 prosent under marknadspris. Firmaet er overraska over tiltalen og avviser påstandane. Dei seier at transaksjonane er gjort på ein ryddig måte og at dei har fått kyndig rådgiving i korleis det skulle gjennomførast. Strafferamma for grov kreditorsvikt er på seks år.