Tiltalt etter knivstikking

Ein mann i 30-åra frå Nordmøre er tiltalt for grov kroppsskade etter ei knivstikking i Smøla i fjor. Ifølge tiltalen stakk han ein annan mann i brystet med ein kniv, noko som førte til at denne gjekk gjennom brystveggen, punkterte høgre lunge og gjorde skade på mellomgolvet og levera til mannen. Dette resulterte i at mannen måtte operere og låg innlagt på sjukehus i 10 dagar, står det i tiltalen. Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett i februar.