Tiltalt etter frontkollisjon

Statsadvokatane i Møre og Romsdal har tiltalt ein mann i 20-åra etter ei ulykke på Bergsøya i Gjemnes fjor juni, skriv tk.no. Bilane frontkolliderte etter at bilen til mannen, ifølgje tiltalen, kom over i motsett køyrefelt. Dei meiner mannen har vore aktlaus, noko som har ført til «betydeleg skade på ein annans kropp og helse», og vil at han skal miste førarretten. Avisa skriv vidare at ei kvinne skal ha fått omfattande skadar med fleire ribbeinsbrot. Saka skal opp i Nordmøre tingrett i juni.