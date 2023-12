Tiltalt etter bensinstasjonsran

Ein mann i 20-åra frå Sunnmøre er tiltalt for ein rekke lovbrot.

Mellom anna er mannen tiltalt for å ha rana ein bensinstasjon i Ålesund i haust. Ifølge tiltalen skal han ha retta ein brødkniv mot den tilsette som var på jobb og gitt ordre om at han skulle gi frå seg pengane i kassa. Den tilsette tok seg i staden ut av butikken, og mannen forsøkte så å få pengane ut av kassa sjølv. Då han ikkje lukkast med dette skal han ha stole nokre pakkar og varer frå bensinstasjonen før han stakk.

I tillegg er mannen tiltalt for fleire tilfelle av truslar og vald mot helsepersonell og politiet. Han er også tiltalt for å ha vore valdeleg og for å ha spytta på desse.

Ifølge tiltalen skal mannen også ha gjort skadeverk fleire stadar. Mellom anna i eit leilegheitsbygg, i fengselet og i lokala til eit psykisk helseteam.

Mannen er også tiltalt for å ha vore oppført seg seksuelt krenkande på eit svømmeanlegg i Bergen. Han er også tiltalt for oppbevaring av narkotika.

I tiltalen står det at det blir tatt atterhald om ein eventuell påstand om særreaksjon i form av tvungen psykisk helsevern.