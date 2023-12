Tiltalt etter at kvinne blei skadd i truck-påkøyrsel

Ein mann i 50-åra frå Sunnmøre er no tiltalt etter at kvinne blei skadd på parkeringsplassen til Felleskjøpet i Volda i april i år.

Ifølge tiltalen køyrde mannen ein truck som var lasta slik at han hadde avgrensa sikt. Han skal så ha køyrt på ei kvinne i 80-åra som kom gåande på parkeringsplassen. I tiltalen står det at påkøyrselen førte til at kvinna fekk alvorlege knusingsskadar på begge bein.

Det har også blitt lagt ned påstand om tap av føreretten.

Saka blir behandla i Møre og Romsdal tingrett i februar neste år.