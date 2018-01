Tiltak i Møre og Romsdal

To fylkeslag i Unge Høyre skal ha gjort tiltak for å hindre at tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise var alene med unge jenter, skriver Aftenposten. Aftenposten har snakket med flere kilder i Unge Høyre som forteller at fylkeslagene Møre og Romsdal og Rogaland gjorde egne tiltak da ungdomslederen besøkte fylkene. Generalsekretær Maria Sanner i Unge Høyre bekrefter dette når hun blir konfrontert med opplysningene.