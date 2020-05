Tiltak for reiselivsnæringa

Kultur- næring og folkehelseutvalget har i dag bestemt hvordan de ti millionene som fylkestinget vedtok å sette av til reiselivet i april skal brukes. Sju millioner kroner skal gå til å markedsføre Møre og Romsdal som reisemål for norske turister, og tre millioner skal gå til ei tilskuddsordning for reiselivet. Her vil det bli åpnet for at tiltak kan fullfinansieres, opplyser kultur- næring og folkehelseutvalget.