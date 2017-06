Tiltak for å stanse sosial dumping på sjøen

– Vi har jobbet mye for å få denne utredningen på plass. Et positivt skritt i riktig retning, sier Sjømannsforbundets leder Johnny Hansen til Stavanger Aftenblad.

Stortinget vedtok onsdag å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk som arbeider i norske farvann.

– Utviklingen har vært at norske sjøfolk blir utkonkurrert av utenlandsk arbeidskraft. Skal Norge fortsatt være en maritim nasjon med god kompetanse, må de tiltakene som sikrer at vi fortsatt er det, settes på plass, sier Hansen.

I stortingsdebatten onsdag uttrykte stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) glede for at arbeidet endelig ser ut til å komme i gang. Han karakteriserte det som en marsjordre til regjeringen om å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk som arbeider i norske farvann.

Han beklaget samtidig at det hadde tatt så lang tid med å få dette på plass og ba næringsminister Monica Mæland (H) forsikre at det videre arbeidet skal gå raskt framover.

Mæland viste til det såkalte fartsområdeutvalget som for tre år siden ikke anbefalte endringer på dette feltet.

– Jeg lover at vi ikke trenger lang tid på disse utredningene. Det er gjort arbeid på 1970-, 80-, og 90-tallet, vi vet allerede svaret på mye av dette og det trenger derfor ikke ta lang tid, sa statsråden.