Tilsyn med Helseplattformen er utsatt

Datatilsynet sitt stedlige tilsyn med Helseplattformen er utsatt en måned til 22–24. mai. Det opplyser Frode Nikolaisen i Helseplattformen til Sunnmørsposten.

Han opplyser at Helseplattformen ønsket utsettelse fordi et tilsyn i april kommer rett før innføringen i Helse Møre og Romsdal 27. april og etter hvert i åtte nye kommuner. Datatilsynet foreslo først datoene 22.–24. april, skriver avisen.

Utgangspunktet for tilsynet var at ansatte har hatt tilgang til mer informasjon enn de har tjenstlig behov for.