Tilstår å ha tatt prideflagg

I eit lesarinnlegg i Synste Møre innrømmer ein person å ha tatt prideflagga som forsvann på Fiskå i Vanylven i mai.

Ifølge Sunnmørsposten skriv vedkomande i lesarinnlegget at det ikkje hadde noko med pride å gjere, men at han synest det var eit misbruk av krigsminneparken. Det står også at flagga skal bli levert tilbake.

Tidlegare i mai sa ordføraren i Vanylven til NRK at han var skuffa over at flagga ikkje fekk henge i fred.