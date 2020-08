Tilskot til bedrifter

Bedrifter i Møre og Romsdal kan no søke om ekstra tilskot dersom dei tar inn lærling, skriv fylkeskommunen. Utbrotet av koronaviruset har ført til at lærlingar har blitt permitterte, og at ikkje alle har fått seg læreplass. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått 9,6 mill. kr som skal bidra til å avhjelpe situasjonen. – Vi manglar framleis læreplassar, så vi håpar at både næringslivet og det offentlege kan vurdere å ta inn ein ekstra lærling, seier seksjonsleiar Bjørnar Loe i fylkeskommunen.