Tilskot og lån til Nofence

Nofence i Gjemnes får 13,75 millionar kroner i tilskot og 15 millionar i vekstlån frå Innovasjon Norge. Selskapet har utvikla virtuelle gjerde for beitedyr, men har i hovudsak seldt produktet til kundar innanlands. No ønskjer Nofence å redusere kostnaden for å kunne gå inn i nye marknader, og treng difor pengane til å vidareutvikle teknologien.