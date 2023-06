Tilsett ny domsprost i Molde

Grethe Lystad Johnsen blir ny domsprost i Molde Domprosti. Det skriv Møre Bispedømme i ei pressemelding. Ho tek over jobben for Olav Gading, som skal slutte til hausten. Ho vil då få ansvaret for 13 prestar, som omfattar kommunane Aukra, Hustadvika og Molde. Samt ein fengselsprest.