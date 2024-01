Tilsett i omsorgstenesta suspendert

Ein kvinneleg tilsett i omsorgstenesta i ein sunnmørskommune blei suspendert etter å ha overnatta hos ein brukar fleire gonger.

No har statsforvaltaren vurdert saka og konkludert med at den tilsette har brote helsepersonellova. Kvinna skal ha forklart at dei to blei venner, og at ho ikkje såg noko gale i å overnatte hos brukaren.

Statsforvaltaren konkluderer med at dette er klart i strid med god praksis. Kvinna arbeider ikkje lenger i kommunen