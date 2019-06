Tilrettelegging kan gi arbeid

Fylkesdirektør Stein Veland håper fleire bedrifter vil samarbeide med Nav om å få fleire ut i arbeid. Han viser til at fylket har stort behov for arbeidskraft. – Med tilrettelegging kan fleire få arbeid, seier Veland. Og i dag er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på besøk ved to bedrifter som er gode på å inkludere personar med det ein kallar "hol i CV-en".