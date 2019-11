Tilrår nynorsk, men ikkje tvang

Formannskapet vedtok onsdag at staten skal vende seg til kommunen på nynorsk, men gjekk bort frå forslaget om at nynorsk skal vere administrasjonsspråket i den nye kommunen. Formannskapet går inn for at det blir utarbeidd ein språkbruksplan i løpet av første halvår 2020. I språkbruksplanen blir det klargjort korleis språkvedtaket skal gjennomførast i praksis. Saka skal opp i kommunestyret til endeleg avgjerd på neste møte, 12. desember. Kommunens eksterne informasjon vil vere på både nynorsk og bokmål inntil språkbruksplanen kjem.