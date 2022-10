Tilrår meir miljøvennlege konsesjonsvilkår

NVE tilrår meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for Svorka kraftverk i Surnadal. NVE har sendt innstilling til Olje- og energidepartementet, der ein rår til at dei gamle vilkåra blir erstatta av moderne konsesjonsvilkår for reguleringa. Dei nye vilkåra gir styresmaktene moglegheit til å pålegga ulike undersøkingar og avbøtande tiltak, i heile konsesjonstida. Det skriv NVE i ei pressemelding.

Det er Svorka Energi AS som er konsesjonær for reguleringa. Surnadal kommune har stilt krav om miljøforbetrande tiltak i vatn og elvar som blir påverka av Svorka kraftverk i Møre og Romsdal. Dette er grunnen til at NVE har gjennomført ein revisjon av konsesjonsvilkåra.