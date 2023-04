Tilrår Goma for ny sjukeheim

Kommunerdirektør Arne Ingebrigtsen tilrår at ny sjukeheim i Kristiansund blir bygd i Strandgata på Goma. Det skriv Tidens Krav, som siterer eit saksframlegg. Det har lenge vore debatt blant politikarane om kvar den nye sjukeheimen med 130 omsorgsplassar skal stå, og det står om fleire tomter. Ingebrigtsen argumenterer med at lokaliseringa vil bidra til utvikling og verdiskaping i bydelen. Hovudutvalet for helse, omsorg og sosial skal behandle saka 27. april.