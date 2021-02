Tilrår å støtte

Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik tilrår at fylkeskommunen støttar arbeidet til «Ferjeaksjonen i Møre og Romsdal» med 200.000 kroner. Fylkeskommunen har arbeidd for betre ferjefinansiering og Guttelvik meiner at «Ferjeaksjonen i Møre og Romsdal» vil vere ein medspelar i arbeidet for lågare ferjetakstar og gode ferjeløysingar på kysten. Fylkesutvalet skal behandle saka måndag 22. februar.