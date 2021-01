Tilrår å dele opp prosjektet

Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke tilrår å dele opp prosjektet om akuttsjukehuset på Hjelset i fleire totalentreprisar. Etter planen går tilbodskonkurransar for prosjektering og arkitekttenester ut i marknaden tidleg i neste veke.

– Prosjektstyret for SNR har vurdert at ein oppdeling av prosjektet vil leggje til rette for betre og breiare konkurranse i marknaden, enn om vi hadde valt ein ny totalentreprise for heile prosjektet. Eg er særs glad for at prosjektet har lagt opp til ein offensiv og realistisk framdriftsplan for utlysing og gjennomføring av nye konkurransar, seier Bakke.