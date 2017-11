Tilråder båt mellom Ålesund og Øye

Fylkesrådmannen tilråder at selskapet The Fjords DA får konsesjon for å drive hurtigbåtrute mellom Ålesund og Øye i Hjørundfjorden. Planen til dagleg leiar Rolf A. Sandvik er å drive persontransport på sambandet mellom juni og august. Samferdselsutvalet skal ta stilling til saka på måndag.